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Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor - Son Dakika

Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor

03.11.2021 11:40

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, makam minibüsüyle her gün sırayla 2 öğrenciyi okuluna götürüp sınıfına kadar bırakıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, makam minibüsüyle her gün sırayla 2 öğrenciyi okuluna götürüp sınıfına kadar bırakıyor.

Sabah erken saatte makamına gelen Helvacıoğlu, belediyede bir süre çalıştıktan sonra her gün farklı okullardan 2 öğrenciyi sırayla evinden minibüsle alıyor.

Helvacıoğlu, okul yolunda öğrencilerle hedeflerini ve ilçede yapılmasını istedikleri konuları da konuşuyor. Öğrencilerle okulda sıraya da giren belediye başkanı, onları sınıfına kadar götürüyor.

Helvacıoğlu, sınıftaki diğer öğrencilere iyi dersler diledikten sonra belediyeye işinin başına dönüyor.

"Gençlere göre yön bulmamız gerektiğine inanıyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, yerel yönetimler olarak gençleri geleceğe hazırlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Helvacıoğlu, "Canla başla onlar için çalışıyoruz. Çünkü akıllı şehirlerin temelinde onların olacağının bilincindeyiz. Hem şehrimizi hem de çocuklarımızı geleceğe ve dünyaya hazırlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Helvacıoğlu, gençlerle iletişimin daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençlerle mahalle toplantıları da yapıyoruz. Bunların sonuçlarını görmeye başladık. Gençlere göre yön bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Kültürde, sporda, sanatta ve kariyer noktasında şehrin yaşam konforu çerçevesinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Gençlerle okul yolunda araçta konuşuyorum, fikirlerini bana aktarıyorlar. Çok çalışmaları gerektiğini ve tek çarenin çalışmak olduğunu ifade ediyorum. Onların hayallerini ve hedeflerini dinliyorum."

"Gençlerin fikirlerine önem veriyor bu da bizi mutlu ediyor"

Belediye başkanının aracıyla okula getirdiği Rasim Ergene Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yıldırım da Helvacıoğlu'nun öğrencileri sırayla okula bıraktığını anımsattı.

Okul yolunda ilçede yapılması gerekenler ve gelecek planları hakkında konuştuklarını belirten Yıldırım, "Gençlik Merkezi ile ilgili sorular sorduk yolculuğumuz boyunca. Hangi kursların olacağını merak ettik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eski ve bugünkü Keşan'a bakıyoruz, Keşan sanki yeniden doğmuş gibi. Başkanımız gençlerin fikirlerine önem veriyor, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Aynı okulun 8. sınıf öğrencisi Nida Kuş da ilçede gençlerle ilgili birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

İlçede çevre duyarlılığı, kültür ve sanatla ilgili değişim yaşandığını vurgulayan Kuş, "Biz de bunu destekliyoruz. Belediye başkanının okula gelerek bizimle sırada beklemesi, İstiklal Marşı'nı okuması, bizi okula kadar getirmesi ve fikirlerimizi dinlemesi bizi çok mutlu ediyor. Belediye başkanı geleceğe yön verecek olan Z kuşağına önem veriyor." diye konuştu.

Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor
Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor
Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor
Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanı makam minibüsünü okul servisi olarak kullanıyor - Son Dakika


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