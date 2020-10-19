Belediye başkanı, makamında baktığı kediye sosyal medyadan isim arıyor - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlıkçıların sokakta bulup, kendisine emanet ettiği ve makamında baktığı kediye, sosyal medyadan isim arıyor.

Saros Körfezi'ndeki yazlıkta yaşayan bir aile sokakta bularak bir süre bakımını üstlendikleri sokak kedisini İstanbul'daki evlerine dönerken Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na emanet etti. Kediye makamında bakan Helvacıoğlu, belediyenin sosyal medya hesabından kediyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak, altına, "Makam kedimize isim arıyoruz. İsim önerilerinizi yoruma bekliyoruz. Kedimiz artık Keşan Belediyesi'nde yaşayacak ve yuvası burası olacak. Henüz bir ismi yok çünkü ismini sizlerle belirleyelim istedik. Ayrıca isim önerisinde bulunan vatandaşlarımıza da kedi ve köpek maması hediye edeceğiz" notunu düştü.