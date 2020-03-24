Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı - Son Dakika

Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın marketler ve toplu ulaşım için ek genelge yayınlamasının ardından denetimde bulunarak, alışveriş ve minibüsle yolculuk yapanlara maske dağıttı.

Belediye başkanı, market ve minibüste maske dağıttı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın marketler ve toplu ulaşım için ek genelge yayınlamasının ardından denetimde bulunarak, alışveriş ve minibüsle yolculuk yapanlara maske dağıttı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüsle mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge yayınlamasının ardından şehirdeki bazı marketler ile yolcu taşınan minibüslerde denetim gerçekleştirdi. Şehir merkezindeki bir duraktan minibüse binen Helvacıoğlu, yolculara maske dağıtarak, tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Mustafa Helvacıoğlu, "Şehir İçi ulaşımda minibüslerimizde de sosyal mesafeyi koruyoruz. Biz Keşan Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle ilçemizi dezenfekte etmek ve virüsten korumak için çalışıyoruz. Hem kendi sağlığınız hem de sevdiklerinizin sağlığını düşünerek zorunlu haller dışında lütfen evinizden çıkmayın" dedi.Daha sonra şehir merkezinde bulunan marketleri ziyaret eden Helvacıoğlu, küçük ve büyük tüm marketlerin en fazla 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini ve market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmayacağını hatırlattı. Mustafa Helvacıoğlu, markette alışveriş yapanlara maske dağıtıp, bir süre sohbet etti.


Mustafa Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:44 Kaynak: DHA

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