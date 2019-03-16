Belediye Başkanı Memiş'in 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
1 saat önce
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş, Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.
Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz.
Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyorum." - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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