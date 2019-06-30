Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor
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Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

53 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mesai saatleri dışında tarlasında çalışıyor.

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesi Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, mesai saatleri dışında tarlasında çalışıyor. İlaçlama yapıp, ağaçların bakımını yapan Başkan Usta'yı traktörün üzerinde gören ilçe halkı, şaşkınlığını gizleyemiyor. Başkan Usta, "Aslımı inkar edemem, ben çiftçiyim" dedi.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İznik ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mesai bitiminin ardından soluğu tarlasında alıyor. Başkan Usta, traktörü ile tarlasını ilaçlıyor, ağaçların bakımını yapıyor. Başkan Usta'yı traktörün üzerinde çalışırken gören ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşıyor. 
Bu durumun normal olduğunun söyleyen Kağan Mehmet Usta, "Aslında ben özüne dönmüş bir adamım" dedi. Çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Usta, "Biz çiftçi çocuğuyuz. Çiftçiliği seviyoruz. Burada ellerimizle yetiştirdiğimiz bağlarımız, nektarinlerimiz var. Bunları başkasına teslim edemiyorum. Görevimiz bittikten sonra kendimize ayıracağımız zamanda önceliğimiz de burası oluyor. Ancak, unutulmasın ki önceliğimiz her zaman İznik halkıdır" dedi.
İlçeyi 5 yılda turizm alanında popüler bir hale getireceklerini kaydeden Usta, "İzniklilere sözüm var, İznik'in gelir ve ekonomi olarak tarım tabanlı üretime dayalı bir portföyü var. Kendimize güveniyoruz. Görüşmelerimize başladık. 5 yıllık süreç içerisinde İznik'i uluslararası turizm alanında popüler bir hale getireceğiz. Çok güzel bir turizm hareketi olacak. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Kağan Mehmet Usta, Bursa, İznik, Güncel
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