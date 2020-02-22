Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı - Son Dakika

Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Okan Yanmaz, fındık arazisinde oluşturduğu bahçede hobi olarak başladığı meyve yetiştiriciliğine yoğun çalışma temposu nedeniyle vakit ayıramayınca makam odasını meyve ağaçlarıyla donattı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Okan Yanmaz, fındık arazisinde oluşturduğu bahçede hobi olarak başladığı meyve yetiştiriciliğine yoğun çalışma temposu nedeniyle vakit ayıramayınca makam odasını meyve ağaçlarıyla donattı.

Uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve fındık üreticiliğiyle uğraşan Yanmaz, belediye başkanı seçilmeden önce fındık arazisine yaklaşık 5 dönümlük çoğunluğu tropikal meyve ağaçlarından oluşan bahçe kurdu. Göreve geldikten sonra yoğun çalışma temposu nedeniyle meyve yetiştiriciliğine vakit ayıramayan Yanmaz, bu merakını makam odasına taşıdı.

Limon, mandalina, portakal, kamkat gibi meyve ağaçlarını odasında oluşturulan özel bölüme yerleştiren Yılmaz, hobisini makam odasında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Yanmaz, özenle baktığı ağaçların dalından kopardığı meyveleri, kendisini ziyaret edenlere de ikram ediyor.

"Uygulamayı belediyenin diğer birimlerine de yayacağız"

Okan Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve yetiştiriciliğine ilgi duyduğunu söyledi.

Belediye başkanı seçilmeden önce meyve ağaçlarıyla oluşturduğu hobi bahçesiyle vakit darlığı ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle ilgilenemediğini aktaran Yanmaz, bu merakını makam odasında sürdürme kararı aldığını kaydetti.

Yanmaz, odasına limon, mandalina, portakal, kamkat gibi meyve ağaçları yerleştirdiğini dile getirerek, "Kendi fındık arazimin içinde 5 dönümlük alanı meyvelik yaptım. Tarlamın içinde buradaki ağaçların hemen hemen hepsi var."

Bakımlarını özenle yaptığı ağaçların meyve vermeye başladığını anlatan Yanmaz, "Uygulamayı belediyedeki diğer birimler ve Akçakoca ilçe merkezinde de düşünüyorum. Bununla ilgili bir çalışmam da var. İki yıl sonra fidan halinde aldığımız kamkat, portakal, limon, mandalina, karayemiş ve defne ağacından binlercesini sokaklarda görebileceğiz. Her mahallenin belli kısımlarına dikilecek. Kokuları da müthiş olduğu için tüm ilçenin kokusu da değişecek. İlçe çok güzel bir yeşilliğe bürünecek. Limon, mandalina ve kamkat fidanından 2'şer bin sipariş verdik. Kendi bahçemizde ürettiğimiz iki bin karayemişi de dikeceğiz. Ayrıca Akçakoca İlçe Orman Müdürümüzden de bin adet defne gelecek." diye konuştu.

Yanmaz, her sabah makam odasına geldikten sonra ağaçların bakımını yaptığını, meyvelerden kendisini ziyarete gelenlere de ikram ettiğini sözlerine ekledi.

Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:41 Kaynak: AA
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