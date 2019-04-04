Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Nalbant Mazbatasını Aldı

Belediye Başkanı Nalbant Mazbatasını Aldı

4 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 920 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'nin adayı Mustafa Nalbant mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Nalbant Mazbatasını Aldı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde 920 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'nin adayı Mustafa Nalbant mazbatasını aldı.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Evrensekiz'deki oyların yüzde 40.32'sini alarak yeniden belediye başkanı seçilen Mustafa Nalbant, asil ve yedek belediye meclis üyeleri ile beraber Lüleburgaz Adalet Sarayına gelerek mazbatalarını Lüleburgaz İlçe Seçim Hakimi Yavuz Öztürk'ten aldı.

Mazbata töreninden sonra açıklamalarda bulunan Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, "Yapılacak çok işimiz var. Vatandaşa çok vaatlerimiz var. Yarından itibaren hiç durmadan, durmak yok yola devam diyerek işimizin başında olacağız kısmetse. Beldemizin sorunlarını biliyoruz. Ara vermeden çalışacağız. Önceki dönem çıraktık, şimdi usta olduk. Projelerimiz yarım kaldı. Allah'ın izni ile bitirip Evrensekiz'in hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Mustafa Nalbant, Evrensekiz, Güncel
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