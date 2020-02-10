Belediye Başkanı'ndan kayıp Ömer'e iş sözü - Son Dakika
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Belediye Başkanı'ndan kayıp Ömer'e iş sözü

6 saat önce

BURSA'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 aydır kayıp olan ve bir televizyon programı aracılığıyla bulunan Ömer Öztan'a yardım elini uzattı.

Belediye Başkanı'ndan kayıp Ömer'e iş sözü, System.String[]

BURSA'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 aydır kayıp olan ve bir televizyon programı aracılığıyla bulunan Ömer Öztan'a yardım elini uzattı. Bursa'ya dönen Öztan ile bir araya gelen Başkan Dündar, kendisine iş bulacağının sözünü verdi.

Bursa'dan 8 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren ve yaklaşık 7 ay önce kimseye haber vermeden ortadan kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan, Bursa'da yaşayan kardeşi Gülseven Öztan'ın bir televizyon programına katılıp yardım istemesi ile bulundu. Kız kardeşinin kendisini aramak için programa katıldığını gören Öztan, polis merkezine giderek ifade verdi. Polis merkezinde kardeşi Gülseven Öztan ile konuşan Ömer Öztan, daha sonra televizyon programına katılarak kardeşi ile bir araya geldi. Hayat hikayesiyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Öztan'ın durumuna kayıtsız kalmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, telefon ile canlı yayına bağlanarak, "Ömer için üzerimize düşen her şeyi yapacağız" dedi.

Verdiği sözü yerine getiren Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Ömer Öztan ile bir araya geldi. Kardeşi Gülseven Öztan ve yeğenleri ile birlikte Başkan Dündar ile görüşmeye gelen Ömer Öztan, ilk olarak Fetih Müzesi'ni gezdi. Bursa'nın fethinin resmedildiği kubbe bölümünü gezerken çok etkilenen ve gözleri yaşaran Öztan, "Osmanlı'nın Bursa'yı fethine şahitlik edeceğim 1326 yılında sadece bir gün yaşamış olabilmeyi, şu anki bir ömrüme değişirim" dedi.

"YAŞADIĞI SIKINTILARI ÖMER'E UNUTTURACAĞIZ"

Ömer Öztan, Fetih Müzesi'ni gezdikten sonra Başkan Mustafa Dündar ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Dündar, şunları söyledi: "İnsanların hayatında dönem dönem üzüntüler, sevinçler, inişler, çıkışlar oluyor. Yaşadığımız olumsuzlukları bir şekilde aşarak yolumuza devam etmemiz gerekir. Sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu nasıl başkaları ile paylaşıyorsak, zorlukları da yakınımızdakilerle paylaşmalıyız. Yakınlarımızdan gelen küçük bir destek bile, çok büyük sandığımız sıkıntıları çözebiliyor. Ömer arkadaşımızın başına da her insanın hayatında yaşadığı ve yaşayabileceği birtakım olaylar gelmiş. Ömer, Bursa'yı terk ederek çıktığı fırtınalı yolculukta dalgalı denizi geride bırakarak yeniden sahile döndü. Bursa, Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Orta Asya'dan birçok insanın göç edip, sığındığı bir şehir. Bu şehirde kimse aç kalmaz. Bursa, Ömer'in memleketi ve hep birlikte destek olarak yaşadığı sıkıntıları ona unutturmaya hazırız. İnşallah sana burada bir de iş ayarlayacağız. Güzel bir aile düzeni de kurmana yardımcı olarak hayatını düzene koyacağız."

"BAŞKAN BANA İŞ KONUSUNDA YARDIMCI OLDU"

Ömer Öztan da desteklerinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür ederek, "Ben sadece bir iş istemiştim. Allah razı olsun Başkanımız Mustafa Dündar, bu konuda bana destek oldu. İnsanlar bana para vermek istedi. Ancak ben hak etmediğim parayı istemiyorum. Çalışarak paramı kazanmak istiyorum. Başkanımız yayına bağlandığında Bursa'ya dön sana yardımcı olacağız dedi. Sağ olsun dediğini yaptı. Osmangazi ve Bursa, çok güzel bir başkan seçmiş. Allah başkanımızdan razı olsun, başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.


Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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