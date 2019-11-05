Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Necati Belgemen çalışmaları inceledi
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Necati Belgemen çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Necati Belgemen çalışmaları inceledi

7 saat önce

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Necati Belgemen çalışmaları inceledi, System.String[]

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan Belgemen, ilçede devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belgemen, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilk önce ilçenin iki ana giriş yollarına sıcak asfalt yaptıklarını söyledi.

İlçede turizmi canlandırmak ve geliştirmek için de Eskil'den Tuz Gölü'ne 20 kilometrelik yol yaptıklarını belirten Belgemen, "Yol medeniyet olduğu için şu anda ilçe merkezindeki yollarımızda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. 'Halka hizmet Hakka hizmet' parolası ile yaz kış demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza kapılarımız 24 saat açık." diye konuştu.

Necati Belgemen, Eskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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