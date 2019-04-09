Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Kaymakam Şenol Turan'ı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Kaymakam Şenol Turan'ı Ziyaret Etti

20 dakika önce

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Kaymakam Şenol Turan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Turan hazırladıkları 'Tesbihçiler Çarşısı' projesi için Başkan Taşçı'dan destek isterken Taşçı da 'Bakımevi ve Misafirhane' projesi için Turan'dan destek istedi. Karşılıklı destek sözü veren Kaymakam Turan ve Başkan Taşçı, elbirliğiyle Oltu için yapılması gerekenlerin en iyisini yapmaya çalıştıkları mesajını verdi.

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden çiçeği burnunda Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, ilçe genelinde acilen yapılacak olan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Turan'la bilgi alışverişinde bulunan Başkan Taşçı, hazırladıkları bir projeden dolayı destek istek istedi. Koltuğa oturur oturmaz hazırladıkları projelerin biran önce hayata geçmesi için kolları sıvadıklarını aktaran Başkan Necmettin Taşçı, "Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi halkımızla da paylaşacağız. Oltu için hep birlikte çalışacağız. Ortak aklı devreye sokarak, kurumlarımızla diyalog içerisinde dolu dolu bir sürece gireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turan ise kendilerinin hazırladığı bir proje içinde Başkan Taşçı'dan destek istedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: İHA

Oltu, Şenol Turan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:19:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Kaymakam Şenol Turan'ı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]