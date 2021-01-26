KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: "Ağlı kavurması" - Son Dakika

KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: "Ağlı kavurması"

26.01.2021 10:45

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine özgü kavurma yemeği, ilçe halkının yanı sıra başka illerden gelenlerden de ilgi görüyor.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine özgü kavurma yemeği, ilçe halkının yanı sıra başka illerden gelenlerden de ilgi görüyor.

Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden de pek çok kişinin ağzını lezzetlendiren "Ağlı kavurması", ilçenin sembolü haline geldi.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak da ilçenin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığa dikkati çekmek amacıyla 2017 yılında ilçe meydanına boğa heykeli yaptırdı.

Çolak, daha sonra heykelin yanına yöresel şiveyle yazdığı, "Dağda bayırda böyüttük, kekük otuynan doyurduk, yemek içün iyicenez gavurduk, en gözel yerini size ayurduk." dizelerinin bulunduğu tabelayı koydu.

Çolak, AA muhabirine, ilçede en büyük geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyledi.

Bu nedenle et yemekleri konusunda zengin bir kültüre sahip olduklarına işaret eden Çolak, "Lokantalarımızın aynı zamanda kasap dükkanları da var. Hepsi kendi etlerini kendileri üretir. Bunlar yetiştirdikleri hayvanları merada doyurarak kekik otuyla beslendikleri için eti de lezzetli olmaktadır." dedi.

Çolak, hayvancılık ön planda olduğu için ilçe merkezine boğa heykeli koyduklarına dikkati çekerek, "Boğa heykelinin yanına da ben bir dörtlük yazdım. Bu dörtlükten Kastamonulu sanatçımız klip hazırladı. Burada hayvancılık gelişmiş olduğu için veterinerlik lisesi de mevcut. Sadece Kastamonu değil, Ankara, İstanbul gibi illerden mutlaka buranın kavurmasını tatmaya gelirler. Onun için esnafımızla gurur duyuyoruz. Kendilerine her konuda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan gelip yemek molasını burada veren müşterilerimiz var"

İlçede lokantacılık yapan Şenol Yörük ise mesleklerini dedesinden bu yana sürdürdüklerini söyledi.

Ağlı kavurmasını doğal ortamda yetişen hayvanlardan yaptıklarını vurgulayan Yörük, "Ağlı kavurması, ilçemizin sembolü haline geldi. Diğer ilçelerden, il merkezinden ve çevre illerden kavurma yemek için gelen müşterilerimiz var. Kavurma yemek için İstanbul'dan buraya kadar gelip yemek molasını burada verdiğini söyleyen müşterilerimiz bile var." diye konuştu.

İlçenin 1200 rakımda bulunduğunu belirten Yörük, bu nedenle hayvanların etlerinin de lezzetli olduğunu dile getirdi.

Kavurmanın yapılışını anlatan Yörük, "Etimizi sadece bir kısımdan değil, but, kaburga ve koldan hazırlıyoruz. Kendi iç yağı ile kavurup fırına veriyoruz. Hafif sulu şekilde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: Ağlı kavurması
KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: Ağlı kavurması
KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: Ağlı kavurması
KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: Ağlı kavurması

Kastamonu, İstanbul, Hisarcık, Ağlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Belediye Başkanı'nın adına şiir yazdığı lezzet: 'Ağlı kavurması' - Son Dakika


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