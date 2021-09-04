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Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu

04.09.2021 11:38
Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde eski belediye başkanının Alanya'ya gittiği geziden getirip bahçeye ektiği hünnap meyvesi, mahallelinin geçim kaynağı oldu. Üretilen ve hasat edilen meyveler Konya geneline gönderilirken, destek verilmesi halinde üretim ağının genişletilmesi planlanıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi Muhtarı Mustafa Er, 15 yıl önce belediye başkanı olan ağabeyi Halil Er'in Antalya'nın Alanya ilçesine düzenlenen gezide bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hünnap meyvesi fidesini getirdiğini söyledi. Getirdiği hünnap meyvesini bahçesine eken Halil Er, ilerleyen zamanlarda verim almaya başladı. Ağaçtaki meyveyi tadan mahalle sakinleri de, ağacın kökünden alarak kendi bahçelerine ekmeye başladı. 15 yılın ardından üretilen ürünler Konya ve çevre illerinin yanı sıra yurt dışından gelenler tarafından da rağmen görmeye başladı.

Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu

"TANSİYON VE ŞEKERE İYİ GELİYOR"

Mahalle Muhtarı Mustafa Er, "15 yıl önce Hamzalar Mahallemizde ağabeyim Halil Er başkanımız Alanya'da düzenlenen bir gezide bu bitkiye denk gelmiş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine de bitkiyi buraya getirerek ekti. Güzel bir bitki olduğunu öğrendik. Mahalle sakinlerimiz ise bundan kök alarak üretime devam etti. Tansiyon ve şeker hastalıklarına da iyi geldiğini biliyoruz. Şuan mahallemizde yaygın olan bu bitkinin kilosu 15 lira falan yerinde yetişen bu bitki pazarlamasına yetişmiyor. Vatandaşlarımızın bu ürüne yönelmesini özellikle rica ediyoruz" dedi.

Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu

"DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK BİLİNİYOR"

Hünnap meyvesinin bir çok hastalığa oldukça faydası olduğunu söyleyen Mustafa Er, "Genellikle doğal antibiyotik olarak bilinen bu bitkinin kahvesi yapıyorlar. Kak denilen şekilde ve normal şekilde de yeniyor. Pazarlaması ise genellikle Konya ve çevresi şuanda. Bu meyve üretilirse daha fazla Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi katkısı olacağına inanıyorum. Faydaları çok bir bitki. Mahallemizde üretimi arttı ama daha fazla üretimi olmasını istiyorum. Bizim burada yurt dışındaki misafirlerimiz çok. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi yerlerden gelenler poşet poşet götürüyorlar. Üretilirse bu alan daha fazla artar" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerine seslenen Er, "Ben mahalle muhtarı olarak mahallemizde çok fazla çeşit ürün yetiştiriliyor. Devlet büyüklerimizden tek isteğimiz bu ürünlere destek verilirse ekonomiye büyük katkı sağlanacağına inanıyorum. Burası dört mevsimi yaşıyor burada çok fazla çeşit ürün yetişiyor" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu
Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu
Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu

Mustafa Er, Bozkır, Alanya, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediye Başkanı'nın geziden getirdiği hünnap meyvesi, tüm mahallenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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