Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler

6 saat önce

Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.

Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler, System.String[]

Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.

Bolivya'da 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda Vinto şehri belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar. Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce'yi bir süre sonra polise teslim etti.

Görüntü Dökümü

----------------

-Çıplak ayakla yürütülen belediye başkanı

-Belediye başkanının kırmızı boyalı hali


Hükümet, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Bolivya protestoları: Zorla saçı kesilen belediye başkanı yalın ayak sokaklarda yürütüldü Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı'nın saçını kesip üzerine boya döktüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]