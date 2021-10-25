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Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

25.10.2021 10:41

Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın arabası, Akşehir ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada araçtaki bir yolcu yaşamını yitirirken, başkan ve şoför yaralandı. Akbuğa kazadan sonra yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Abdullah Azmi Uyar'a başsağlığı diledi.

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın da içerisinde yer aldığı aracın, Akşehir ilçesinde kaza yapması sonucu araçtaki yolcu Abdullah Azmi Uyar hayatını kaybetti. Başkan ve araç şoförü de yaralandı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTILAR

Akşehir Antalya Yolu Engili Mahallesi yakınlarındaAtilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı Peugeot marka otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilin bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, araç şoförü Atilla Özsoy kazayı yaralı atlatırken, diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar kaza yerinde hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Akbuğa'nın kolunun kırıldığı, Atilla Özsoy'un ise kazayı hafif sıyrıkla atlattığı öğrenildi. Her iki yaralının da geceyi hastanede geçirecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa geçirdiği kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşehir'de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah'tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum.Arayıp soranlara teşekkür ederim.

Belediye başkanının arabası kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Nurettin Akbuğa, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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