Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın da içerisinde yer aldığı aracın, Akşehir ilçesinde kaza yapması sonucu araçtaki yolcu Abdullah Azmi Uyar hayatını kaybetti. Başkan ve araç şoförü de yaralandı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTILAR

Akşehir Antalya Yolu Engili Mahallesi yakınlarındaAtilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı Peugeot marka otomobil, seyir halinde olan R.U. (37) yönetimindeki 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilin bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, araç şoförü Atilla Özsoy kazayı yaralı atlatırken, diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar kaza yerinde hayatını kaybetti. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Akbuğa'nın kolunun kırıldığı, Atilla Özsoy'un ise kazayı hafif sıyrıkla atlattığı öğrenildi. Her iki yaralının da geceyi hastanede geçirecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZADAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa geçirdiği kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşehir'de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah'tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum.Arayıp soranlara teşekkür ederim.