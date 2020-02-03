Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı - Son Dakika

Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, oğlu İdris Şahin ile Burçak Akyol çiftinin nikahını kendisi kıydı.

Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, oğlu İdris Şahin ile Burçak Akyol çiftinin nikahını kendisi kıydı.


Esnaf Odası Konferans salonunda 02.02.2020 tarihinde saat 14.00'da gerçekleşen nikah töreninde İdris Şahin ile Burçak Akyol çifti atılan imzalarla hayatlarını birleştirirken genç çiftin nikahını baba Ahmet Şahin kıydı.


Nikahı kıyan Başkan Şahin, "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi esirgemeyin. Yolunuz açık, ömrünüz uzun olsun" diyerek evlilik cüzdanını geline verdi. - AFYONKARAHİSAR

İdris Şahin, Ahmet Şahin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu
Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:43:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye başkanı oğlunun nikahını kendisi kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]