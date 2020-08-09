Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, oğlunun nikahını kıydı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun oğlu Ahmet Semih, Burcu Kılıç ile evlendi. Çiftin özel bir kolejin sosyal tesislerinde düzenlenen düğün ve nikah törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahı damadın Belediye Başkanı olan babası Aytekin Şenlikoğlu kıyarken çifttin şahitliğini ise AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk yaptı.

Mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi hiç bir şeyi esirgemeyin" temennisinde bulundu. - GİRESUN