Belediye Başkanı öğrencilere yerel hizmetleri anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı öğrencilere yerel hizmetleri anlattı - Son Dakika

Belediye Başkanı öğrencilere yerel hizmetleri anlattı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anadolu lisesi öğrencilerini ziyaret ederek yerel hizmetlerin nasıl yapıldığını anlattı.

Belediye Başkanı öğrencilere yerel hizmetleri anlattı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anadolu lisesi öğrencilerini ziyaret ederek yerel hizmetlerin nasıl yapıldığını anlattı.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek hem yerel hizmetlerin nasıl yapıldığını anlattı, hem de eğitim ve öğretimin önemine değinerek bölgenin kaderinin okuyan nesil ile değişeceğini vurguladı. Gençlerin okuyarak ve eğitim alarak geleceği değiştirebileceklerini söyleyen Yalçınkaya, "Ancak bundan önce ortaya bir aşk, bir kararlılık koymanız gerekmektedir. Bir toplumun inşasında zorluklara karşı yılmadan,kararlı ve azimli bir duruş sergilemek zorundasınız. Eğitimde başarı, azim, kararlılık ve kendini sürekli yenilemekle mümkündür. Bizler sizlerin eğitimde başarınıza katkı sağlamak için ücretsiz etüt merkezimizi hizmete koyduk. Bu merkezimizde öğretmenlerimiz sizler için canla başla çalışıyorlar. Bu etüt merkezimizden faydalanmanızı istiyoruz. Biz istiyoruz ki sizlerin içinden öğretmen, doktor, mühendis hata profesörler çıksın. Bu anlamda eğitim bizim önceliğimizdir. Sizlere başarı hikayeleri ile hayata yön vermiş bir çok insanın hayatını anlatan örnek eserler getirdik. Okuduğunuzda göreceksiniz ki, bu başarıyı sizler de yakalayabilirsiniz. Biz sizlerden ümitliyiz ve sizin için her zaman elimizi taşın altına koyarız. Yeter ki sizler biraz çaba ve gayret sarf edin. Şunu unutmayın hedefleriniz yoksa bir yere varamazsınız ve hiç kimse size yardımcı olmaz. Çaba ve gayret sarf ederseniz rüzgar size katkı sunar, değilse rüzgarın varlığı durağan ve hareketsiz nesnelere hareket katamaz. Anne ve babalarınıza takılmayın. Sizler öğretmenlerinizle sıcak diyaloglar kurarak başarı şansını zorlayın.Belediye olarak on ay içinde çok büyük işlere imza attık.İlçemize doğalgaz projesi,toki evleri,millet bahçesi,mesire alanı,düğün salonu,park alanları ve sosyal alanlar olmak üzere bir çok projemizi hayata geçirmiş olduk.Genel anlamda hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"diye konuştu.


Yalçınkaya, beraberinde getirdiği örnek ve başarı hikayelerini anlatan kitapları öğrencilere verdi. Yalçınkaya daha sonra okul öğretmenleri ile bir araya gelerek, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. - ŞANLIURFA

Mehmet Yalçınkaya, Anadolu Lisesi, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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