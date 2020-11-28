Belediye başkanı öğrencilerin talebi üzerine okulun bakım ve onarımını yaptırdı - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere belediyesi, öğrencilerden gelen talep üzerine, Yüksekova İlçesi'ndeki Kadıköy Köy İlkokulu ve Ortaokulu'na boya ve cam desteğinde bulunup, bakım ve onarımının yapılmasını sağladı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde bulunan ilk ve ortaöğretim okulunda okuyan öğrenciler, okullarının boyanması ve kırılan camlarının değiştirilmesi için Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'dan yardım istedi. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Büyüksu, okulun boyanması ve kırılan camların değiştirilmesi için talimat verdi. Okulun tüm bakım ve onarım işlerini yaptıran Başkan Büyüksu, beraberindeki Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkanı Yardımcısı Servet Canlı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya ile birlikte okulu ziyaret etti.

Esendere Belediye Başkanı Büyüksu'nun sadece kendi bölgesinde sınırlı kalmadığını belirten Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, "Okulumuzun taleplerini geri çevirmeyen başkanımız, elinden geldiği gayreti göstererek okulumuzun tadilatını yaparak iç ve dış cephesini boyayarak kırılan camları takıp yeniden eğitime hazırlamıştır. Bu konuda başkanımızın verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim ve öğretime çok önem verdiğini belirten Esendere Belediye Başkanı Büyüksu ise "Geleceğimiz olan çocuklarımıza sunacağımız katkı çok önemli. Sadece Esendere beldesinde sınırlı kalmayıp beldemiz dışında da bulunan okulların ve öğrencilerin gelen taleplerini geri çevirmeyerek elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.