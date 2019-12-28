Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Oğuz, Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli görevler yürüttüğünü anlatan Oğuz, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızla, hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımıza birlikte hizmet ediyoruz. Değerli muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Beş yıllık hizmet sürecinde sizlerle birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum."

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum
Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler

Son Dakika Haberleri
17:30 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
17:30 Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi - Son Dakika
17:29 Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz" - Son Dakika
17:29 İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
17:24 İdlib'de siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]