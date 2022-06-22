Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan başlattığı mücadele, karanlığın çökmesiyle karadan devam ediyor. Alana çevre illerden de takviye ekipler çağrılırken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı.

"ZOR BİR GECE BİZİ BEKLİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oktay, "Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor." dedi.

"EN BÜYÜK OLUMSUZLUĞUMUZ RÜZGAR"

Yangının ardından bölgede yaptığı açıklamalarda "En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması" diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişmeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.