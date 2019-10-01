Belediye Başkanı Özay ve belediye personeli çöp topladı

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye personeli ile çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Başkan Özay ve eşi Dilek Özay ile belediye birim amirleri ve belediye personeli katıldı.

Etkinlikte Boyranaltı mevkisinden Kızılkara Mahallesi'ne kadar kıyı kesimi ile İsmetpaşa Caddesi boyunca kaldırımlar, parklar ve refüjlerdeki çöpler toplandı.

Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin ilçede ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye personeli ile kendisinin de çöp topladığını anlatan Özay, "Bundan sonra her hafta bütün birimler çöp toplama işine hep beraber mahalle mahalle devam edeceğiz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hep beraber temiz ve yaşanabilir bir çevre, temiz ve yaşanabilir bir doğa ve temiz bir İnebolu için el ele gönül gönüle diyorum." dedi.

Özay, çöp toplama etkinliğine okulları da dahil edeceklerini kaydetti.