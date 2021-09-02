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BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ - Son Dakika

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ

02.09.2021 16:31

YOUTUBE'dan yayınlanan programda, sunucunun, siyasette yaşadığı komik bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için...

YOUTUBE'dan yayınlanan programda, sunucunun, siyasette yaşadığı komik bir anısını anlatmasını istemesi üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kadınlar, belediye binası önüne 'Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlattı. Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz" dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz" dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Özcan'ın bu sözleri, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çekti. Dün Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, birinci sırada yer aldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.

Ayrıca dün akşam yapılan belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, 'Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.

'KADINLAR ADINA ÇOK İNCİNDİM'

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bolu İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Emine Erdal, "Bugün buraya maalesef, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla birçok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır. Evlat hasreti çeken anneler adına, kadınlar adına çok incindim. Tanju Özcan'ın katıldığı Youtube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim. Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdi de kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık" dedi.

'ANISINA KONU OLAN KADIN ADINA KINIYORUM'

Emine Erdal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık. Keşke sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadın erkek yerine insan olmak kavramını kullanabilseydik. Keşke kadın ve erkek olabilmeyi aile içine bırakabilseydik. Şehrim uzun zamandır hak etmediği şekilde anıldığı için çok üzgünüm. Sayın Başkanın görevi, şehrimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşımak olmalıdır. Kendisini şahsım adına, tüm kadınlar adına ama en çok da anısına konu olan kadın adına kınıyorum."

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ
BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ

Tanju Özcan, Tüp Bebek, Youtube, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A KADINLARDAN SİYAH ÇELENKLİ TEPKİ - Son Dakika


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