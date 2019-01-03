Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Özcan'dan "Ay Yıldızlı" Hediye

Belediye Başkanı Özcan'dan "Ay Yıldızlı" Hediye

1 saat önce

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, makamına ziyarete gelen misafirlerine ay yıldızlı bayrak rozeti hediye ediyor.

Belediye Başkanı Özcan'dan
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, makamına ziyarete gelen misafirlerine ay yıldızlı bayrak rozeti hediye ediyor.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ay yıldızlı rozet hediyesinin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Halkla hep iç içe olduklarını belirten Özcan, "Hemşehrilerimiz bizleri ziyaret ettiğinde kendilerine çay veya kahve ikramımızın yanı sıra çikolata veya şeker yerine ay yıldızlı bayrağımızın rozetini takdim ediyoruz. Halkımız bu takdimden de çok memnun. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman kalbimizin üzerinde taşıyacağız. Rabbim bu bayrağa göz diken tüm iç ve dış hainlere fırsat vermesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:29 Kaynak: AA

Özdilek Özcan, Niksar, Güncel
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