Belediye Başkanı Özdemir'den ilçe ziyaretleri - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çamardı Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Yavuz Soylu ve AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kurudere'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, AK Parti Çamardı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni seçilen başkan Yasin Kurudere ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Özdemir, Çamardı'nın tarihi ve kültürel zenginliği olan bir ilçe olduğunu belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçen ülkemizde bize ve parti teşkilatımıza düşen cumhurbaşkanımızın dediği gibi gece gündüz çalışmaktır. İl ve ilçe teşkilatları olarak onun talimatları doğrultusunda çalışma yapabilmektir. Teşkilatımızda partimizin hedefleri doğrultusunda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bir ve beraber olarak hizmet kervanını devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Özdemir, daha sonra Belediye Başkanı Yavuz Soylu ve Kaymakam Cafer Ekinci'yi de makamlarında ziyaret etti.