Belediye Başkanı Özdemir'den Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir ziyarette, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanında oldukları aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Engellilerimizin iş ve sosyal hayata daha yoğun katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, şehrimizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, medeni toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir. Yaptığımız çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmesi açısından elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."