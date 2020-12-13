Belediye Başkanı Özdemir'den ziyaretler - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ve görevi başındaki polisleri ziyaret etti.

Her zaman görevlerinin başında olduklarını belirten Özdemir, "Kent merkezinde çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum. Çünkü belediye olarak sokak kısıtlamasında nerede ihtiyaç varsa her zaman görevimizin ve işimizin başındayız. Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler sokak hayvanlarını besliyor." dedi.

Vatandaşların ne tür ihtiyaçları varsa belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Whatsapp hattını kullanarak veya direkt belediye gelerek bizlere çok rahat ulaşabilirler. Birçok aileye sıcak yemek, gıda ve temizlik yardımı yapıyoruz. Kısıtlama günlerinde evden çıkamayanlara ve filyasyon ekiplerine belediye olarak destek oluyoruz. Sadece işimizi belediyecilik olarak görmüyoruz. Şehrimizin vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam ediyoruz."

Özdemir'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de eşlik etti.