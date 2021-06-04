Belediye Başkanı Özdemir, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 6 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Özdemir, mesajında, pazar günü 8. sınıf öğrencilerinin uzun zamandır çalıştıkları önemli bir sınava gireceğini belirtti.

Sınavın öğrencilerin geleceği açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Salgın tedbirleri sonucunda okullarımız belli bir süredir eğitim ve öğrenime ara vermişti. Bu süre zarfında öğrenciler, LGS'ye evlerinde hazırlanmak zorunda kaldı. Bu şartlardan dolayı birçok öğrencimiz sınavlara istediği düzeyde hazırlık yapamamış olabilir. Nihayetinde hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir. Bu sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısının hayat başarısı olmadığını bilmek gerekir. Başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görmemeli, öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olunmalıdır."

Özdemir, öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını göstererek şehir içi otobüslerini ücretsiz kullanabileceğini ifade ederek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.