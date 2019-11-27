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Belediye Başkanı Özden, ilk altı ayını değerlendirdi

6 saat önce

Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, kentte önemli altyapı ve üst yapı hizmetlerine imza attıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Özden, ilk altı ayını değerlendirdi, System.String[]

Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, kentte önemli altyapı ve üst yapı hizmetlerine imza attıklarını belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden geçen 6 aylık dönemde gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

Kentte sosyal alanların yapımının sürdüğünü ifade eden Özden, Sadaklı Mahallesi okullar bölgesindeki yolun asfalt çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

Yine mezarlıklarda çevre düzenlemelerin gerçekleştirildiğini aktaran Özden, şöyle devam etti:

"İlçe girişimizde hepimizin yaşadığı yol sorunumuzu da sıcak asfalt ile çözdük. Yeni mahalle yolumuzda bulunan ilçe Jandarma Komutanlığımızın sık kullandığı yolumuzun da genişletme çalışmaları başlatılmış olup tamamlandığında ise sıcak asfalt serilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır."

Özden, belediye araç parkına bir çöp ve iki de iş makinesi kazandırdıklarını ifade ederek, içme suyu sorununun da çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Hizmetlerin artarak süreceğini belirten Özden, "Aynı hız ve tempoyla devam ederek siz değerli vatandaşlarımızın talepleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' mantığından hareketle öncelikle Rabbimin rızasına, sonrasında da sizlerin duasına ve desteğine ihtiyacımız olduğunu bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Doğankent, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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