Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü - Son Dakika

Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü

6 saat önce

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşler ile anneleri Şeriban Gökalp ile görüştü.

Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü, System.String[]

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşler ile anneleri Şeriban Gökalp ile görüştü.

Özel, Kirazpınar Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında ziyaret ettiği görme engelli Zehra ve Ali Gökalp kardeşlerin kendisine ziyaret sözü verdiğini ve sözlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Devletin kapılarının her zaman engellilere ve engelli ailelerine açık olduğunu vurgulayan Özel, "Zehra ve Ali'nin hayata tutunmaları, o muhteşem enerjileri bizlere ders olmalı. Onlarla vakit geçirmek, sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Bu özel misafirlerimin ziyaretleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Şahsım ve Ladik Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:23:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Özel, görme engelli kardeşlerle görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]