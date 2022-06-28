Belediye Başkanı Özgan, Kozan'ın il hakkının geri verilmesini istedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1926 yılında vilayet olan Kozan'ın bu hakkının geri verilmesi için çağrı yaptı.

Kozan Kent Müzesi önünde basın mensupları ile toplantı düzenleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın 1926 yılında il olduğunu ve döneminde şartlar gereği il hakkının geri alındığının hatırlattı. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin 100 il olması durumunda Kozan'ın hakkının verilmesini isteyen Başkan Özgan, "Osmanlı döneminde Sancak burası. Yani vilayet merkezi. 1926 yılına kadar il merkezi olan bir ilçe aslında. Bu gördüğünüz il belediye binası. Onun önündeyiz. Biz il olmak değil, hakkımızı geri istiyoruz. Biz zaten potadayız. Eğer bir il olacaksa bunlardan bir tanesi Kozan'dır ve hakkının verilmesini istiyoruz. Buradan Büyük Millet Meclisi'nde yetkililere biz talebimizi istiyoruz. Bu konuda Kozan halkı da bunu bekliyor. Yeniden il, vilayet olma değil geçmişteki vilayet hakkımızı istiyoruz. Burada Kozan bunların dışında inşallah ben inanıyorum ki 2023 yılında Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunda bu armağanı vereceklerine inanıyorum" dedi.

Özgan şöyle devam etti:

"Siyasi partilere şunu da iletmek istiyorum. Seçimden önce mutlaka ilçemize gelecekler. Bakanlarımızdan genel başkanlarımızdan genel başkan yardımcıları gelecek. Vatandaşlarımız genel başkanların hepsinden söz alsınlar. Ona göre de hareket etsinler. Buradan özellikle Kozan halkına siyaseten ne yapmaları gerektiğini burada iletiyorum. Ben de bunu her gelen vekilden de genel başkandan da yardımcılarından da bakanlardan talebimi ileteceğim. Kozan'dan oy istiyorsanız bu sözü verin öyle isteyin diyeceğim."