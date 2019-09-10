Belediye Başkanı Özkan'dan Karacabey Belediyespor'a ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, onursal başkanlığını da yaptığı Karacabey Belediyespor'un tesislerini ziyaret ederek, yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

TFF 3. Lig'de deplasmanda kazandıkları Osmaniyespor galibiyetinden dolayı futbolcuları tebrik eden Özkan, şöyle konuştu:

"Osmaniyespor maçıyla bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet için hepinizi kutluyorum. Önümüzdeki oynayacağınız maçlar için de size başarılar diliyorum. Bursa'mızı 3. Lig'de temsil eden tek takım Karacabey Belediyespor. Teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizle çok güçlü bir kadro oluşturuldu. Hedefimiz bir üst ligde mücadele eder duruma gelmek. İnşallah Karacabey Belediyespor için güzel bir yıl olacak. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Bu sene hep birlikte başarıyı yakalayacağız. Altyapıya ve tesisleşmeye önem veriyoruz. Ancak bunlar gerçekleşirse futbolda hedeflerin sürdürülebilir olduğu kanaatini taşıyoruz."

Özkan, konuşmasının ardından futbolculara baklava ikram etti.