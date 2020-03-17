Belediye Başkanı Özlü, Konuralp'teki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Özlü, Konuralp'teki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Belediye Başkanı Özlü, Konuralp'teki kazı çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özlü, Konuralp'teki kazı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro çevresinde devam eden kazıları incelemek üzere bölgeyi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Düzce'nin Antik yerleşim alanı, " Batı Karadeniz'in Efes'i" Konuralp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başkan Özlü'nün her hafta alanı incelemeye özen gösterdiği bölgeye bu kez Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile gittiği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Özlü, "Bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Faruk Özlü, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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