Belediye Başkanı Pekmezci'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Pekmezci'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Belediye Başkanı Pekmezci'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Pekmezci'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pekmezci, mesajında, 2020 yılının Bayburt için hizmetle dolu bir yıl olacağını belirtti.

Bayburt için yoğun bir tempoyla çalıştıkları ve bu doğrultuda büyük ilerleme kaydettikleri bir yılı geride bırakırken yeni hizmetler ve yeni projelerle yoğun geçecek 2020 yılını heyecanla karşıladıklarını ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Bayburt'umuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayarak vatandaşlarımıza seçkin bir şehirde yaşam fırsatı sunmak istiyoruz ve bunun için çok çalışacağız. Yeni bir yıla girmenin mutluluğu içerisindeyiz. Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük. 2020 yılı Bayburt için hep hayalini kurduğumuz eski şehir kültürü ile modern kent kimliğini birleştirmeye başladığı bir yıl olacak. Bayburt'umuzu gönlümüzdeki yere taşıma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik eder, 2020 yılının ülkemiz, Bayburt'umuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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