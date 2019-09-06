Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Prof. Dr. Başkan Alim Işık: "Zabıta, belediyemizin en önemli birimidir"
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Belediye Başkanı Prof. Dr. Başkan Alim Işık: "Zabıta, belediyemizin en önemli birimidir"

2 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıldönümü münasebetiyle belediye bünyesinde görev yapan zabıtaların haftasını kutladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Başkan Alim Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıldönümü münasebetiyle belediye bünyesinde görev yapan zabıtaların haftasını kutladı.


Kütahya Belediyesi Çarşamba ve Cumartesi Pazaryeri Zabıta Bürosunu ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tek tek zabıta personeli ile tokalaşarak, haftalarını kutladı.


Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personelinin günlerini tebrik eden Başkan Işık, "Zabıta mesleği ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı başta Kütahya Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.


Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Cenker, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıldönümü münasebetiyle, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a çiçek vererek belediye bünyesinde bulunan tüm zabıta personeli adına Başkan Işık'a Kütahya'ya verdikleri hizmetler için teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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