Belediye Başkanı Ramazan'dan Kurtuluş günü mesajı - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentin Kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun güneyinde işgal edilen şehirlerin başında Kilis geldiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözünün yankı bulduğu şehirlerimizden biri olan Kilis, bu işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza atmıştır. Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşsiz direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda Fransızlar 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kalmıştır. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de Kilis Hükümet Konağı önünde; 'İlk ayak bastığım Türk toprağındaki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım. ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler' sözü daha Milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşımızın Büyük Önderinin bu millete olan inancını daha perçinlemiştir. 99 yıl önce yokluk ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu zafer bugün bizlere kültürüne sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir. Kültür birikimiyle Kilis, tarih boyunca, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden bir şehir olmuştur. Zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacak, onların da gurur duyacakları bir miras olarak yarınları kucaklayacaktır. Bu vesileyle, 7 Aralık Kurtuluş Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Kilisli Hemşerilerimin 99'uncu kurtuluş yıldönümünü kutluyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS