Belediye Başkanı Rasim Arı, - Son Dakika

Polis aracından İstiklal Marşının okunması Konvoydan görüntüler IĞDIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.
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24.04.2020 05:58:20. #1.13#
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