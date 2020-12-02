Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

02.12.2020 11:33
Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın, bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu belirterek engellilerin karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme imkanlarının onlara sunulmasının toplumsal dayanışmanın ve...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engellilerin sorunlarına sahip çıkmanın, bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu belirterek engellilerin karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme imkanlarının onlara sunulmasının toplumsal dayanışmanın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtti. Engellilerin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermelerinin toplumu daha da güçlendireceğine dikkati çeken Başkan Arı, "Engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşünce ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kardeşlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını gidermelerini temin etmek hepimizin insanlık görevi. Bu konuda Nevşehir Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak adına üstlendiğimiz sorumluluğun da bilincindeyiz. Nevşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, eğitilebilir düzeydeki engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla kurmuş olduğumuz Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'mizde eğitim ve diğer hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bu merkezimizde, ulaşımlarını kendimizin sağladığı özel insanlarımıza, usta öğreticiler eşliğinde düzenlediğimiz okuma-yazma, el becerileri arttırma, mutfak pratiği ve spor kursları ile birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerle zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla entegre olabilmelerine yardımcı oluyoruz. Nevşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sadece bu özel günde değil her zaman yanlarında olduğumuzun vicdani rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için her tür desteği vermekte ve onlar için projeler hazırlamaktayız. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin gününü tebrik ediyor, her birine ve vefakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Dünya Engelliler Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika


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