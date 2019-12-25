Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret - Son Dakika

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Aralık 1990 Yılında Belediyeler Birliği toplantısına katılan ve dönüşte Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehir eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan'ın Kaldırım Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.


Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua eden Arı, ziyaretle ilgili olarak, "Şehrimizde taş üstüne taş koymuş olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. Eski belediye başkanlarımızdan Nejdet Ersan'ı vefatının 29. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:34 Kaynak: İHA
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