Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'İki Gözümün Nuru' dediği Nevşehirli gençler için Türkiye'ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini hayata geçiriyor.



Nevşehir Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak, gençlerin dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri çağdaş yöntemlerle eğitim verecek olan Uluslararası Gençlik Akademisi'ni Nevşehir'e kazandırıyor. Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Yazılım Kodlama, Robotik, Grafik Tasarım, 3D Tasarım, Görgü Kuralları, Liderlik, İleri ve Orta Seviye Zeka Oyunları, Tiyatro, Drama, Karakalem, Yağlıboya, Ebru, Keman, Gitar, Bağlama, Ney ve Darbuka gibi 18 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği akademi sayesinde, Nevşehir'de girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış gençler yetiştirilecek. Ayrıca, gençlerin gerek sosyal hayatta gerek kariyer planlamasında daha etkili bireyler olmalarının sağlanacağı akademide Güzel sanatların tiyatro, drama, resim, müzik alanlarında nitelikli gençler yetiştirilecek ve tiyatro, müzik, sinema ve mühendislik alanında yetenekli gençler yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak Nevşehir Belediyesi Uluslararası Gençlik Akademisi'nden Nevşehir merkez, ilçe ve köylerinde ikamet eden 14-29 yaş arasındaki 20 bine yakın genç faydalanabilecek. Akademi için Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından da hibe desteği almaya hak kazandı. AHİKA'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 300 bin lira hibe desteği vereceği proje için Nevşehir Belediyesi ile AHİKA arasında sözleşme imzalandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımı gerçekleştirilen imza töreninin ardından akademinin kuruluş çalışmalarına başlandı.



Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir'de sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için, gençlerin eğitiminde çağdaş yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Günümüzde artık, uzmanlara göre liderlik özelliği, dijital kültür, gelecek zekası, dünya vatandaşlığı, eleştirel ve tasarımcı düşünce gibi kriterlerin is yasamı ve sosyal alanda gençleri bir adım öne çıkardığını ifade eden Arı, "Klasik yöntemlerle, gençlerin sadece bos zamanlarını geçirebileceği merkezler yerine, teknoloji okuryazarlığı anlamına gelen dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri merkezler oluşturmak önem arz etmektedir. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ve buna karsın ilimizde hala klasik yöntemlerle hizmet veren gençlik merkezleri olması, çağdaş yöntemlerle eğitim verilmesi için bir akademi kurulması yönünde adım atmamızın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir." dedi.



Uluslararası Gençlik Akademisini hizmete açarak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmak ve özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Arı, akademinin yenilikçi fikirlerin dogmasına, gençlerin sanatsal ve estetik düşünce yeteneklerinin gelişmesine ve uzun vadede gençlerin bir dünya insanı olarak yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi. - NEVŞEHİR