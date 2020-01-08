Belediye Başkanı Rasim Arı'dan teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Rasim Arı'dan teşekkür - Son Dakika

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan teşekkür

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi ve etrafındaki bölgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan teşekkür, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi ve etrafındaki bölgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı.


Mesajında, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Nevşehir Kalesi ve etrafının korunarak bölge turizmine kazandırılması yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Arı, "Göreve başladığımız ilk günden beri, Nevşehir Kalesi ve etrafının turizme açılması yönünde önemli çalışmalar yaptık. Bölgenin en iyi şekilde korunarak turizme kazandırılması için hazırladığımız projemizin artık son aşamasındayız. Bölge ve Türk turizmine önemli katkılar sağlayacak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri şehrimize çekecek ve bu sayede şehrimize yeni turizm yatırımları kazandırarak hemşehrilerimize istihdam olanakları sağlayacak olan projenin hayata geçmesi yolunda bölgenin "Yenileme Alanı" olarak belirlenmesi büyük önem taşıyor. Nevşehir'in adeta kaderini değiştirecek olan bu karar ve Nevşehirli hemşehrimize verdiğimiz tüm sözlerin yerine getirilmesinde olduğu gibi bu konuda da bizlere büyük destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve diğer bakanlarımıza, bu projenin alt yapısının hazırlanmaya başladığı andan itibaren yerelde ve Ankara'da yapılan bütün değerlendirme ve çalışmalarda hiçbir


desteğini esirgemeden şehrimizin geleceği için elini taşın altına koyan Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş'a, AK Parti Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, AK Parti İl Başkanımız M.Rauf Yanar'a, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan belediye personellerimize ve kale etrafı projemizin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan, şehrimizde taş üstüne taş konulmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Kalesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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