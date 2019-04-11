Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnaflara Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnaflara Teşekkür Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Esnaflara Teşekkür Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ziyaretler kapsamında Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe içerisinde vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Başkan Arı, vatandaşların tebriklerini kabul ederek istek ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı, Belediye Caddesi ve Sarraflar Çarşısındaki esnafları işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Ziyarette bulunduğu işyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Arı, seçim sürecinde Nevşehirli esnafların yakın ilgi ve desteğini gördüklerini dile getirerek teşekkür etti.

Başkan Arı, bundan sonraki süreçte temelinde gönül belediyeciliğini barındıran bir yapı içerisinde hizmetlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Daha sonra esnafların istek ve taleplerini dinleyen Arı, beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürlerine belirtilen talep ve isteklerin en kısa süre içerisinde yerine getirilmesi talimatı verdi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:19 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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