Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Rasim Arı mağaza açılışına katıldı
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Belediye Başkanı Rasim Arı mağaza açılışına katıldı

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Alvina tesettür giyim mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı mağaza açılışına katıldı, System.String[]

Açılış kurdelesini kesen Başkan Arı, " Bereketli, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Arvina Mağazası, Cami Cedit Mahallesi'ne açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Rasim Arı, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta mağaza sahibi Özgür Demir'i tebrik ederek bol kazançlar dileyen Başkan Arı, okunan duaların ardından açılış kurdelesini kesti.

Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra mağazayı gezdi.

Bereketli, Rasim Arı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:42 Kaynak: Bültenler
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