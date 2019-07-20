Belediye Başkanı Rasim Arı mağaza açılışına katıldı

Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra mağazayı gezdi.

Arvina Mağazası, Cami Cedit Mahallesi'ne açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Rasim Arı , STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta mağaza sahibi Özgür Demir'i tebrik ederek bol kazançlar dileyen Başkan Arı, okunan duaların ardından açılış kurdelesini kesti.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Arı, " Bereketli , bol kazançlar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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