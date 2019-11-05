Belediye Başkanı Rasim Arı, Neuss Belediyesi'ni ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in kardeş şehri olan Almanya'nın Neuss kentine gitti.



Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim" başlıklı proje çerçevesinde, beraberindeki bir heyet ile birlikte Almanya'nın Neuss şehrinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.



Neuss kentinde uygulanan çevre ve geri dönüşüm projelerini inceleyecek olan Başkan Arı, aynı zamanda Almanya'da Nevşehirlilerin en fazla yaşadığı kentlerden biri olan Neuss'da çeşitli programlarda Türk iş insanları ve Nevşehirli gurbetçilerle de bir araya gelecek.



"Nevşehir heyeti Neuss Belediyesi'nde"



Almanya'daki programı kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Neuss Belediyesini ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada Neuss Başkanı Reiner Breuer ile görüştü. Başkanlık makamında gerçekleşen ve Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın da bulunduğu ziyarette Neuss Belediyesi Şeref Defterini imzalayarak bir süre Alman belediye başkanı Reiner Breuer ve Başkonsolos Karaarslan ile sohbet eden Başkan Arı, Nevşehir'in kardeş şehri olan Neuss'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkanlığı döneminde Neuss kenti ile olan kardeşlik bağlarını güçlendirerek her iki şehre değer katacak projelere imza atmak istediğini kaydeden Arı, "Almanya'da bulunan hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı Neuss kenti ile olan diyaloğumuz bundan sonra güçlenerek devam edecek. İlk olarak çevre ve geri dönüşüm projeleri alanında başlattığımız işbirliği sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda da gerçekleşecek" dedi.



Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberinde gelen heyeti şehirlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer'de, konuklarına Neuss şehri ve belediyeleri hakkında bilgiler verdi.



"Türk esnaf ve Nevşehirli gurbetçilerle bir araya geldi"



Ziyarette daha sonra her iki kardeş şehrin belediye başkanları ve heyet Nevşehir Belediyesi ile Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürütecekleri projelere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.



Arı ve beraberindeki heyet Neuss Belediyesi ziyaretinin ardından kentteki Nevşehirli gurbetçiler ve Türk esnafları ziyaret etti. Neuss sokaklarında gurbetçilerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Belediye Başkanı Rasim Arı, onlarla bir süre sohbet etti.



Arı'ya Almanya programında Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Belediye Meclis Üyesi ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Tekeli'de eşlik ediyor.



Başkan Arı, Almanya'daki temaslarının ardından 6 Kasım 2019 Çarşamba günü Hollanda'nın Rotterdam kentine geçerek burada Türk iş insanları ve gurbetçilerle buluşacak. - NEVŞEHİR