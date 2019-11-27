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Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor antrenmanında
6 saat önce
Nevşehir Belediyespor antrenmanını takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kulübün yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve futbolculara Bayrampaşa maçı öncesinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Nevşehir Belediyespor antrenmanını takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kulübün yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve futbolculara Bayrampaşa maçı öncesinde başarılar diledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bayrampaşa Spor müsabakası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor'un akşam antrenmanını izledi. Beraberinde Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve kulüp yöneticileri ile birlikte bir süre antrenmanı takip eden Başkan Arı, kulübün yeni Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ve futbolculara başarılar diledi. - NEVŞEHİR
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