Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrenci evine konuk oldu

Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrenci evine konuk oldu

5 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, öğrenci evine konuk oldu, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, sosyal medya hesaplarından Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve AK Parti Gençlik Kolaarı Başkanı Ahmet Dolaşmaz'ı sahurda evlerine davet etti.

Öğrencilerinin daveti üzerine Başkan Arı ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Yanar ve Gençlik Kolları Başkanı Dolaşmaz, öğrencilerin evlerine konuk oldu.

Öğrencilerle birlikte sahur sofrasına oturan Arı, beraberindeki AK Parti yöneticileri, onlarla sohbet etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kazanıp Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Nevşehir'de eğitim ve öğretim gören gençlerle her zaman bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Arı,, gençlerle öğrencilik yıllarına ait sohbet etti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:07 Kaynak: İHA
AK Parti, Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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