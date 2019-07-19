Belediye Başkanı Rasim Arı, Tahta Cami mahallesi'nde

Her hafta Cuma günleri farklı mahalleri ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, bu hafta Tahta Cami Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cuma Namazını Tahta Cami de kılan Başkan Arı, namaz sonrasında cami cemaati ile bir süre sohbet etti.

Vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek görüş ve taleplerini dinleyen Arı, Cuma Namazı için camiye gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.