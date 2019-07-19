Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Rasim Arı, Tahta Cami mahallesi'nde
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Belediye Başkanı Rasim Arı, Tahta Cami mahallesi'nde

59 dakika önce

Nevşehir Belediye Cami Mahallesi'nde Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Tahta Cami mahallesi'nde, System.String[]

Her hafta Cuma günleri farklı mahalleri ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, bu hafta Tahta Cami Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cuma Namazını Tahta Cami de kılan Başkan Arı, namaz sonrasında cami cemaati ile bir süre sohbet etti.

Vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek görüş ve taleplerini dinleyen Arı, Cuma Namazı için camiye gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Rasim Arı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:21 Kaynak: Bültenler
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