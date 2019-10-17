Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Rasim Arı: "Türk Milleti Tek Yürek Ordusunun Ve Kahraman Mehmetçiğinin Yanındadır."
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Rasim Arı: 'Türk Milleti Tek Yürek Ordusunun Ve Kahraman Mehmetçiğinin Yanındadır.'

Belediye Başkanı Rasim Arı: "Türk Milleti Tek Yürek Ordusunun Ve Kahraman Mehmetçiğinin Yanındadır."

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Aziz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Alibey Camii'nde gerçekleştirilen programda ayrıca Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiklerimiz için ise Fetih Suresi okunarak Zafer Duası edildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı:

Nevşehir Belediyesi tarafından öğle namazı öncesinde Alibey Camii'nde Aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid sonrasında ise, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okunarak Zafer duası edildi.

Programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Arı: "Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da terörden temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk milleti tek yürek ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:37 Kaynak: Bültenler
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