Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Sevgi Seli

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 99 oranında açılan sandık sonuçlarına göre elde ettiği 30 bin 47 oy ile 51.58 oranındaki oy ile başkanlık yarışını kazanan Rasim Arı, seçim sonrasında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Nevşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 99 oranında açılan sandık sonuçlarına göre elde ettiği 30 bin 47 oy ile 51.58 oranındaki oy ile başkanlık yarışını kazanan Rasim Arı, seçim sonrasında vatandaşların büyük ilgisi ile karşılandı.



AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı önünde kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı başta AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile 11 ayı aşkın süre Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolu Başkanı Ahmet Dolaşmaz' a teşekkür etti. Arı, Allah'ın lütfü ve teveccühleri ile kendisine böyle onurlu bir makamda hizmet etme imkanı veren tüm Nevşehirlilere gönül dolusu teşekkürlerini iletti.



Halkın kendisine gösterdiği sevgi seline karşı kayıtsız kalmayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, platformda yağan yağışa rağmen alanı dolduran binlerce Nevşehirli vatandaşa daha önceden taahhüt ettiği hizmetleri yerine getirme için canla başla çalışacaklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

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