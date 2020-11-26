Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır - Son Dakika

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır

26.11.2020 11:21

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Tuzla Belediyesi'nin İnstagram sayfasında her hafta devam eden 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programına katıldı.

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Tuzla Belediyesi'nin İnstagram sayfasında her hafta devam eden 'Aslı Hünel ile Rengarenk" programına katıldı. Kadına Yönelik Şiddetin konuşulduğu programda önemli mesajlar veren Başkan Yazıcı, "Biz; kadın, erkek, yaşlı, genç, yetim, engelli gibi herkese Gönül Elleri Çarşısı vasıtasıyla yardım etmeye çalışırken, şiddet konusunda mağdur olan kadınların mağduriyetlerini ön planda tutarak pozitif ayrımcılık yaparak yaklaşmaya çalıştık" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Koronavirüs sürecinde sosyal medya hesabı Instagram'dan başlatmış olduğu canlı yayınlara sanatçılar yoğun ilgi gösteriyor. Moderatörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu sanatçı Zara oldu. Programın ilk bölümüne, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte katıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada bulunan Başkan Yazıcı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen yayında önemli mesajlar vererek, "Şiddeti kullanan insanlar aciz insanlardır. Fikri veya herhangi bir düşünsel, kendi bilgi birikimi ile cevap veremeyen veya olaylara karşı yanıt veremeyen, eylemde bulunamayan insanlar şiddetle karşılık verir" dedi.

"PCR testim negatif çıktı"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı son PCR testinin negatif çıktığını belirterek," Bugün çok şükür PCR testim de negatif geldi. Dolayısıyla bugünkü canlı yayında tüm vatandaşlarımıza sizin vasıtanız ile iletelim. PCR testim negatif. Çok şükür kendimi çok iyi hissediyorum. Solunum sıkıntısı yaşamadım. Halsizlik ve benzeri sıkıntılar ile 14 günü tamamladık çok şükür" dedi.

"Şiddet kullanan insanlar aciz insanlardır"

Şiddeti kullanan insanların aciz insanlar olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Kadına şiddet konusunda, çok klişe ifadeler kullanmak istemiyorum. Şiddetin kendisini kullanan insanlar aciz insanlardır. Fikri veya herhangi bir düşünsel kendi bilgi birikimi ile cevap veremeyen veya olaylara karşı yanıt veremeyen, eylemde bulunamayan insanlar şiddetle karşılık verir. Kadın ve erkek ilişkilerinde, şiddete götürmenin dışında şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu her zaman ifade ettik. Kadına şiddet konusu, en aciz şiddet tarzlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Biz şiddet konusunda mağdur olan kadınlara Gönül Elleri Çarşısı vasıtasıyla, aslında biz kadın, erkek, yaşlı, genç, yetim, engelli gibi herkese yardım etmeye çalışırken bu tür mağduriyetleri de ön plana alıp pozitif ayrımcılık ile yaklaşmaya çalıştık" dedi.

"Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yazıcı, "Ben bütün sağlık çalışanlarına özellikle de bu dönemde, gerçekten cansiperane çalışan bütün sağlık çalışanlarına şahsım ve halkım adına çok teşekkür ederek başarılar diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle de kadına karşı olanı asla kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır

Şiddet, Kadın, Medya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'dan şiddete hayır - Son Dakika


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