Belediye Başkanı Şahin'den "Evde Kal Bilecik" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şahin'den 'Evde Kal Bilecik' çağrısı - Son Dakika

Belediye Başkanı Şahin'den "Evde Kal Bilecik" çağrısı

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (kKorona virüs) salgınına ilişkin evde kalmanın önemine değinerek, "Evde Kal Bilecik" çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Şahin'den

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Covid-19 (kKorona virüs) salgınına ilişkin evde kalmanın önemine değinerek, "Evde Kal Bilecik" çağrısında bulundu.


Tüm dünya ve ülkemizde etkisini hızla gösteren korona virüs salgınına karşı vatandaş olarak yapılması gereken en önemli konunun evde kalmak olduğunun altını çizen Başkan Şahin, şunları kaydetti:


"Hayatımıza bir korona virüsü girdi. Bütün dünyaya yayıldı, Avrupa bununla sarsılıyor. Bizler de bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Her gün artan sayıda maalesef virüs vakalarıyla karşılaşıyoruz. O yüzden hepimizin evimizde kalması gerekiyor ki bunun dağılması ve yayılmasını engelleyelim. Virüsle ilgili yeni hayatımızda sokağa çıkma yasağı olsun ya da olmasın, eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmalıyız ve ilişkilerimizi sınırlandırmamız gerekiyor. Özellikle de çevremizdeki akraba ve yakınlarımızdan 65 yaş üstü insanlar varsa bu vatandaşlarımızın kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor."


"Bilecik Belediyesi her ihtiyacınız için bir telefon kadar yakın"


Bilecik Belediyesi'nin bütün vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olduğunu ve ihtiyaçları bildirmek için bir telefon kadar yakın olduğunu belirten Başkan Şahin, "Biz Bilecik Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için hazırız. Sadece bizim bunların sizden isteğimiz evinizde kalıp, ülkemizin bu beladan kurtulabilmesi için hep birlikte savaşmamız gerekiyor. Belediyenin sizin arkanızda olduğunu unutmayın. Kendini, aileni, sevdiklerini, şehrini ve ülkeni korumak için 'evde kal Bilecik' diyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Koronavirüs, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

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